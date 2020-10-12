В Харькове COVID-19 забрал жизнь ветерана АТО Инны Янголенко

В Харькове от коронавируса умерла Инна Янголенко - ветеран АТО и жена бывшего командира батальона "Слобожанщина". Об этом на своей странице в Facebook написала волонтер Елена Ловчиновская.

"В 2015 году машину, в которой находились Андрей и Инна Янголенко, взорвали. Тогда, получив множественные ранения, Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, любящих Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", - написала харьковчанка.

Напомним, что батальон "Слобожанщина" был создан в апреле 2014 года. Его возглавил старший лейтенант милиции Андрей Янголенко, жена которого стала одним из сотрудников спецподразделения. В марте 2015 года автомобиль, в котором ехали супруги, взорвали, но им удалось выжить. В сентябре экс-комбата задержали и инкриминировали подготовку покушения на главу МВД Арсена Авакова, харьковского бизнесмена Всеволода Кожемяко и тогдашнего руководителя "Схидного корпуса" Олега Ширяева. Позже Аваков внес за Янголенко залог в 1,2 миллиона гривен, объясняя это тем, что "дал ему шанс измениться". После бывший комбат возглавил горотдел полиции в Дружковке (Донецкая область).