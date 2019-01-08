В Харькове Дед Мороз «подрабатывает» в такси

На днях в Харькове заметили необычного водителя такси.

За рулем популярного среди харьковчан автомобиля такси Porsche Cayenne сидит настоящий Дед Мороз или очень похожий на него человек, который выполняет заказы на поездки по городу.

А всем своим пассажирам Дедушка Мороз дарит подарки.

Как оказалось, такую акцию запустил одна из служб такси в преддверии Нового Года.

Заказать авто в сервисе OnTaxi можно через приложение или позвонив по номеру 2000.

Как рассказали в службе, совсем не важно, в каком классе сделан заказ или сколько он стоит, потому что Дед Мороз совершает поездки случайным образом и может приехать к любому пассажиру.

А то, какие подарки получают счастливчики и какой стишок для получения нужно рассказать, остается интригой.

Напомним, сервис OnTaxi работает в 8 городах Украины, а именно: в Харькове, Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Виннице, Полтаве, Сумах.

А Porsche Cayenne - это брендированный промо-автомобиль сервиса, который можно встретить на улицах любого города из этого перечня.