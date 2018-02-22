В Харькове демонтировали памятный знак Ивану Сирко

Активисты "Схидного корпуса" демонтировали ранее установленный в сквере Победы в центре Харькова памятный знак казаку Ивану Сирко. Об этом сообщил представитель организации Анатолий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

Активист также сообщил, что с 2014 года памятный знак дважды обливали краской, а недавно разбили плиту.

«Иван Сирко - выдающаяся фигура казацкого движения, и его жизнь была тесно связана с нашим краем, и никакие вандалы не могут стереть его заслуги в нашей памяти. Сегодня мы демонтировали памятный знак, а вскоре восстановим новый. Поэтому ждите открытия,» - написал активист.