В Харькове демонтировали памятный знак Ивану Сирко

22 февраля 2018 г. 10:19
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Активисты "Схидного корпуса" демонтировали ранее установленный в сквере Победы в центре Харькова памятный знак казаку Ивану Сирко. Об этом  сообщил представитель организации Анатолий Сидоренко на своей странице в Фейсбук.

Активист также сообщил, что с 2014 года памятный знак дважды обливали краской, а недавно разбили плиту.

«Иван Сирко - выдающаяся фигура казацкого движения, и его жизнь была тесно связана с нашим краем, и никакие вандалы не могут стереть его заслуги в нашей памяти. Сегодня мы демонтировали памятный знак, а вскоре восстановим новый. Поэтому ждите открытия,» - написал активист.

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