В Харькове действовала подпольная нарколаборатория

В начале этого года правоохранителям поступила оперативная информация о деятельности в Харькове интернет-магазина по продаже амфетамина.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Как выяснили правоохранители, наладил незаконный бизнес 29-летний житель Изюма, который на конспиративной квартире занимался изготовлением амфетамина и распространял наркотик путем «закладок» с помощью созданного в сети Интернет-магазина.

Для этого злоумышленник снял помещение в Харькове, приобрел необходимое лабораторное оборудование и создал подпольную нарколабораторию по изготовлению амфетамина, которая длительное время бесперебойно действовала.

В созданном злоумышленником интернет-магазине клиенты оставляли заявку на приобретение дозы с помощью известного мессенджера.

После оплаты товара клиент получал координаты расположения «закладки» с амфетамином.

10 июля правоохранители провели обыск в арендуемом злоумышленником помещении. Там полицейские обнаружили и изъяли лабораторное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотика, амфетамин весом около 73 граммов, каннабис, изготовленный из элитных сортов конопли, электронные весы, упаковки для фасовки амфетамина и дальнейших «закладок», медицинские шприцы, стаканы, полимерные трубки и другую лабораторную посуду и вещества, необходимые для изготовления наркотика.

Наркодельца задержали, сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.