В Харькове действовала сеть мошеннических «колл-центров», где обворовывали клиентов банков

В Харькове правоохранители разоблачили незаконную деятельность сети «колл-центров», где группа злоумышленников под видом работников банка обворовывали людей.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что в период с июня по декабрь 2020 злоумышленники организовали в Харькове три «колл-центра». Его «операторы» звонили по телефону клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам.

В дальнейшем злоумышленники завладевали деньгами с карт потерпевших, переводя их на свои счета. В дальнейшем деньги переводились на территорию государства-агрессора и уже в форме криптовалюты возвращались в Украину.

Как отметили в полиции, деятельность группы была организована по всем правилам работы настоящих колл-центров. С этой целью были подысканы соответствующие офисные помещения, приобретена компьютерная техника, средства связи, проводилась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению и их обучение. За работой потенциальных администраторов осуществлялся постоянный контроль, в частности, за выполнением поставленных «планов» по обману граждан.

Правонарушители широко использовали клиентскую базу одного из банковских учреждений, основанных государством-агрессором, которая действовала на территории Украины.

14 декабря 2020 правоохранители провели 14 одновременных обысков в колл-центрах и в помещениях организаторов и активных участников группы, в ходе которых изъяли компьютерную технику, документы, средства связи, банковские карты и 140000 гривен, добытые преступным путем.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября 2020 по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«После завершения комплекса всех необходимых первоочередных следственных действий и окончательного выяснения роли каждого из соучастников будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, сообщения им о подозрении и избрании меры пресечения», - отметили в полиции.

Сейчас досудебное расследование продолжается.