В Харькове дезинфицируют подъезды и остановки

В Харькове на время карантина будут проводить дезинфекцию подъездов, остановок, тротуаров и улиц.

Об этом сегодня, 26 марта, на заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов, передает пресс-служба горсовета.

По его словам, работы планируется начать уже завтра.

«Начинаем обработку подъездов, входных групп, тротуаров, улиц и остановочных павильонов. Наземный транспорт, который перевозит пассажиров, дезинфицируется постоянно. Реагенты, которые должны будут использоваться для дезинфекции, поступают», - сообщил Игорь Терехов.

Первый вице-мэр также отметил, что благодаря поддержке коммерческих структур городу удалось собрать более 2 млн долл. на борьбу с коронавирусом, и часть этих средств передали Нацполиции. Также необходимые средства выделяются из городского бюджета.

Игорь Терехов сообщил, что скоро Харьков получит миллион защитных масок.

«Получаем очень много всего - средств защиты, дезинфекции, аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.», - подчеркнул первый вице-мэр.

Напомним, внеочередное заседание Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций прошло в связи с продлением в Украине карантинных мероприятий до 24 апреля.

