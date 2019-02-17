В Харькове до завтрашнего вечера не будет воды: адреса

Как сообщили в пресс-службе КП "Харьковводоканал" с связи с ремонтно-восстановительными работами в части домов города временно прекращено водоснабжение.

Индустриальный район: ул. Северина Потоцкого, 22 (п. №2, стояк) до 17:00 18.02.19 г.; пр. Индустриальный (Фрунзе), 18 (п. №3, стояк), пр. Московский, 294 (п. №5, стояк) до 20:00 18 февраля

Киевский район: ул. Новоалександровская (ч/с) до 20:00 17.02.19 г., ул. Героев Труда, 12 (п. №9, стояк), пр. Жуковского, 3 (п. №1, стояк), ул. Шишковская, 12 (п. №3, стояк), ул. Гиршмана, 18 (п. №4) до 20:00 18 февраля

Московский район: пр. Тракторостроителей, 107 (п. №8, стояк), ул. Познанская, 12 (п. №3, стояк) до 20:00 18 февраля

Слободской район: пр. Героев Сталинграда, 187 (п. №2, стояк) до 20:00 18 февраля

Холодногорский район: ул. Полтавский Шлях, 190/9 (п. №1) до 20:00 18 февраля

Шевченковский район: ул. Балакирева, 46 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 199-б (п. №1, стояк), ул. Деревянко, 3-б (п. №3, стояк) до 20:00 18 февраля