В Харькове долгожданный снег: на дорогах работает 134 единицы спецтехники

134 единицы спецтехники сегодня, 5 февраля, убирают снег на улицах и магистралях Харькова. Как сообщили в КСП «Дорремстрой», за прошедшие сутки на дороги высыпали 209 т соли и 216,5 куб. м песчано-солевой смеси.

На объектах коммунального хозяйства, в парках и скверах, работают 13 спецавтомобилей «Авант» со щетками, 11 тракторов, две машины «Бухер». Снег убирают во всех районах города, в частности, на велодорожке, в саду Шевченко. В вывозе снега задействован погрузчик, три автомобиля «Фотон», три трактора, спецавтомобили «Т-156» и «JCB».

По данным Департамента жилищного хозяйства, на придомовых территориях снег убирают 1599 дворников, при этом задействовано 33 единицы техники.