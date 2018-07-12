В Харькове два дня не будет ходить трамвай №16

12 июля 2018 г. 11:34
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С 9:00 до 16:00 13 и 14 июля движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено.

Об этом сообщается в оперативной информации на сайте Харьковского городского совета.

Связано это  с  тем, что по ул. Героев Труда будут ремонтировать трамвайные пути.

В этот период трамваи будут курсировать так:

- трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»;

- трамвай №16 - не ходит.

 

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