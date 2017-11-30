В Харькове два года прятали конфискат от госисполнителей

30 ноября 2017 г. 11:04
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В Харькове обнаружили конфискат почти на полмиллиона гривен, который 2 года прятали от госисполнителей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В рамках расследования уголовного производства по факту незаконных действий в отношении имущества, подлежащего конфискации (ч. 2 ст. 338 УК Украины), харьковские правоохранители обнаружили и изъяли автомобили , которые прятали от государственных исполнителей.

По информации руководителя местной прокуратуры №2 Александра Фильчакова, указанные авто конфисковали вследствие нарушения таможенного законодательства по административным протоколам. В соответствии с решениями судов автомобили подлежат конфискации и реализации в доход государства.

 Однако в 2015 году 10 транспортных средств  стоимостью почти полмиллиона гривен, которые находились на хранении  одной из фирм,  исчезло. В ноябре этого года. Правоохранители нашли автомобили на  стоянке на улице Тахиаташской в  Харькове

Исполнители описали и изъяли все автомобили. Идет досудебное расследование. Устанавливаются все обстоятельства.

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