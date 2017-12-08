В Харькове два рецидивиста из-за телефона убили бездомного мужчину

Прокуратура передала в Ленинский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении двух рецидивистов, 35-ти и 48-ми лет, которые в начале октября забили до смерти бездомного мужчину, сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Злоумышленники убили мужчину из-за мобильного телефона.

Правоохранители установили, что незадолго до убийства у одного из подозреваемых пропал мобильный телефон. В краже телефона он и его товарищ заподозрили бездомного мужчину.

Мужчины решили проучить «вора» и жестоко избили его. Когда злоумышленники поняли, что потерпевший умер, сбросили тело в колодец канализации.

Злоумышленники арестованы и находятся под стражей.

Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, одному из обвиняемых, который уже был осужден за убийство, инкриминируется п 12,13 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство человека по предварительному сговору группой лиц и совершенное лицом, ранее совершившим убийство). Его напарник, ранее судимый за другие тяжкие преступления, обвиняется по п.п. 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.