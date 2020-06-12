В Харькове две новых смерти от COVID-19

12 июня 2020 г. 15:58
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На сегодняшний день на Харьковщине уже 57 человек скончались от коронавируса. За последние сутки умерло два человека. Как сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, это 61-летний харьковчанин и 71-летняя харьковчанка.

Кроме того, по его данным, в регионе госпитализированы с COVID-19 232 человека (из них 2 подключен к аппарату ИВЛ, 6 - на кислородной поддержке (маске)), 445 - на самоизоляции. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 159 человека, 49 - на самоизоляции.⠀

За весь период регистрации в Харьковской области зафиксировано 2307 случаев подозрения на COVID-19 (+56 за последние сутки), из них:

  • 1426 случаев подтверждено;
  • 673 подозрения опровергнут;
  • 692 человека выздоровели;
  • 57 человек умерли.

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