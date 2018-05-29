В Харькове двое пьяных мужчин на кладбище надругались над могилами

28 мая около 13 часов патрульные получили сообщение о том, что на кладбище на улице Сeмeна Чeлюскина повреждены несколько могил.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Прибывшие на вызов патрульные увидели на кладбище несколько поваленных надгробий.

Люди, которые были в этот момент на кладбище, указали на двух молодых мужчин, вероятно причастных к надругательству над захоронениями.

Двое молодых парней были нетрезвы. Они оказались харьковчанами.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу.

Задержанных мужчин для выяснения обстоятельств патрульные пeрeдали следователям.