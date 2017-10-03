В Харькове дворника обвинили в избиении ребенка. Кто стал виновником конфликта

В тот день, рассказывает Людмила Мисюра, ее 10-летний сын Денис гостил на Баварии, играл со своей ровесницей - дочерью её подруги. Сначала дети играли на площадке, и в парке, который расположен неподалеку.

Людмила Мисюра, мать Дениса

Там есть на Грибоедова 5а общежитие. Вот они пошли туда в туалет. Туалет находится на там как бы во дворе этого дома. Денис, выходя на улицу с кабинки, получается, как он выходил, а к нему ... на него летит дверь, и дверь попала ему прямо в голову вот сюда вот в лоб.

Удар был таким сильным, уверяет Денис, что его просто отбросило назад. Он оперся на стенку, а его крепко схватил за ухо неизвестный мужчина и ругая потянул на улицу. Мальчик смог вырваться, бросился бежать, но обидчик стал преследовать - добавляет его мама. Она прибежала сразу, как только ей позвонила дочь подруги.

Людмила Мисюра, мать Дениса

Я бегом бежала потому, что я не понимала, что происходит с ребенком. Получается там парк, я бегом в парк, а он за ребенком бежит с кирпичом. Он когда увидел меня, он этот кирпич бросил и как бы хотел, знаете, стороной обойти, вот, пойти в другую сторону. Но так как я оказалась сразу там он говорит: ну я ведь не убил твоего ребенка, значит ниче страшного. Ты попробуй, докажи, что-то.

От стресса и удара ребенок до сих пор не оправился, особенно плохо мальчик чувствует себя утром, жалуется на головную боль.

Денис Мисюра, школьник

Последние дни очень сильно начинает болеть голова. Ну, из-за этой головной боли у меня очень часть начинают печь глаза и они щиплют очень сильно. Утром, когда я встаю с кровати, у меня часто в глазах все темнеет и кружится - стенки расплываются.

Когда родители обратились в больницу, результаты рентгеновского обследования показали смещение шейного позвонка. Медики решили оставить ребенка под присмотром, а родители тем временем написали заявление в правоохранительные органы.

Алла Карпец, инспектор Новобаварского отдела полиции Харькова

Надійшло повідомлення від 30-річної місцевої мешканки по спричиненню тілесних ушкоджень її сину 2006 року народження. Даний факт був внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 125 кримінального кодексу України це легкі тілесні ушкодження. Наразі проводяться першочергові слідчі дії. Назначена судово-медична експертиза, допитані батьки.

Родители узнали, что обидчик их сына работает дворником в одном из коммунальных предприятий. Но там заверили, что он сейчас увольняется.

Валентина Митрушина, начальник 1 участка КП "Харькоблагоустройство"

Игорь Иванович Орлов у нас работал. Третьим числом у него последний день - он увольняется. 19 числа написанное заявление. Во время работы он проявил себя с хорошей стороны. Я ничего плохого о нём сказать не могу. Пьяным на работе никогда его не видела, всегда он слушался. Задания, которые давала всегда выполнял.

Сам мужчина, который, якобы, распускал руки, не стал скрывать, что с работы пришлось уйти именно из-за истории с Денисом. Вот только он настаивает на том, что все аргументы школьника и его родных - выдумка.

Игорь Орлов, дворник 1 участка КП "Харькоблагоустройство"

Ну, простите я в это время. Вот как вы себя представляете, я становлюсь лицом к унитазу пардон за детали. И в это время ногой выбиваю дверь туалета, чтоб этой дверью попасть ему по лицу. Видите, сплошные нестыковки, которые не соответствуют действительности.

Журналистам он рассказал совсем другую историю.

Игорь Орлов, дворник 1 участка КП "Харькоблагоустройство"

В то время, когда я находился в туалете молодой человек, хлопали дверью, что собственно говоря, меня и мягко говоря, возмутило. Потому что там стекло во всю дверь и оно на ничем не фиксировано. И оно могло элементарно расколоться причинить вред и ему и тому кто мог находиться в это время не дай бог в туалете. Ну, вот и все ... Вы как то отсчитала его или что? Я спросил: зачем он это сделать? Он: и я, и я ... И он пошел раньше меня из туалета. Пошел за ним я. Ему показалось, что я за ним бегу и вроде бы как бы бросаю в него камнями.

Чья история больше походит на правду и кого следует наказать, придется выяснять следователю.