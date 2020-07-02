В Харькове двум подозреваемым в наркоторговле избрали меру пресечения с возможностью внесения залога

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога двум мужчинам, подозреваемым в незаконном приобретении с целью сбыта и сбыте особо опасного психотропного вещества, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Эдуарда Новикова, следствием установлено, что в Харькове двое мужчин организовали интернет-магазин по продаже наркотиков. Злоумышленники размещали информацию о наличии у них психотропного вещества и договаривались с потенциальными покупателями. Оплату они получали на банковские карточки.

Сейчас фигуранты задержаны, им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 100 тысяч гривен.

В ходе обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства были обнаружены и изъяты свертки с веществом кристаллического происхождения, а также техника, с помощью которой осуществлялась продажа - мобильные телефоны и ноутбук.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.