В Харькове экс-милиционера подозревают в похищении двух иностранцев и вымогательстве

Правоохранители утвердили подозрение 38-летнему харьковчанину в вымогательстве и похищении людей (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

О возможном похищении двух граждан Марокко правоохранителям сообщила жена одного из пострадавших.

Женщина рассказала, что вечером 6 декабря иностранцев прямо посреди улицы на Павловом поле посадили в автомобиль какие-то мужчины и увезли в неизвестном направлении.

После этого связь с мужем она потеряла.

Пострадавших нашли на следующий день благодаря функции геолокации, которую сумел включить на мобильном телефоне один из похищенных.

По данным следствия, марокканцев удерживали в гаражном кооперативе из-за денег.

Представившись иностранцам правоохранителями, злоумышленники вымогали у них 5 тысяч долларов и угрожали лишением свободы в случае отказа.

Как рассказал пострадавший, мужчины, псевдоправоохранители сымитировали его задержание и даже провели несанкционированный обыск у него дома, после чего вывезли его с другом в гараж.

Одного из подозреваемых задержали непосредственно на месте происшествия. При себе у мужчины обнаружили удостоверение капитана милиции, срок действия которого истек в 2014 году.

Как объяснил задержанный, документ остался у него после увольнения из органов.

Сейчас правоохранители проводят все необходимые следственные действия и устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Поскольку у органов следствия есть обоснованные основания полагать, что к похищению иностранцев могут быть причастны действующие сотрудники полиции, сейчас решается вопрос о передаче уголовного производства по подследственности в Государственное бюро расследований.