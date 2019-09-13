 

В Харькове экс-нардепа облили зеленкой за лекцию о толерантности

13 сентября 2019 г. 12:40
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В Харькове экс-нардепа, общественного деятеля Александра Дония облили зеленкой в ходе лекции о толерантности в обществе.

Об этом сообщается в соцсетях.

Конфликт произошел в четверг, 12 сентября, на ул. Багалия возле Литературного музея.

Лекция экс-нардепа под названием «Толерантность как одна из составляющих современной национальной украинской идеи» была запланирована во дворе музея.

Мероприятие было организовано в рамках ХарьковПрайда, в связи с чем его попытались сорвать представители нескольких радикальных националистских общественных организаций.

Как написал на своей странице в Фейсбук сам Доний, зеленкой ему повредили глаз.

Прибывшие по вызову на конфликт правоохранители внесли данные о происшествии в Журнал единого учета Киевского отдела полиции.

 

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