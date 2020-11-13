В Харькове еще на двух станциях метро появились турникеты для бесконтактной платы за проезд

13 ноября 2020 г. 14:38
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Завтра, 14 ноября, турникеты для бесконтактной оплаты проезда в метро заработают еще на двух станциях - «Метростроителей» и «Архитектора Бекетова».

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По информации Департамента цифровой трансформации, на этих станциях установят по одному аппарату для оплаты проезда банковской картой.

Напомним, система оплаты проезда в Харьковском метрополитене банковскими картами заработала в сентябре.

Так, турникет для бесконтактной оплаты проезда уже есть на станции метро «Госпром». В течение четырех месяцев планируют установить по одному такому аппарату на всех станциях.
 

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