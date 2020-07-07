В Харькове глава экспертной комиссии требовал взятку за предоставление группы инвалидности.

07 июля 2020 г. 18:33
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В правоохранительные органы обратился мужчина и сообщил, что председатель медико-социальной экспертной комиссии одного из районов требует от него взятку за подготовку справки и заключения о предоставлении группы инвалидности.

По данному факту было открыто уголовное производство и задокументировано получение части неправомерной выгоды в размере $600. А 7 июля правоохранители зафиксировали факт получения на рабочем месте главы экспертной комиссии второй части неправомерной выгоды в размере $400.

В настоящее время взяточник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

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