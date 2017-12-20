Городской совет Харькова не будет финансировать охрану школ

20 декабря 2017 г. 12:32
6 просмотров

Несмотря на многочисленные просьбы харьковчан, в расходы на образование на 2018 год пока не включено финансирование охраны учебных заведений Харькова.

По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, они смогут определить финансирование охраны в течение  следующего  года.

Пока же необходимо рассчитать смету затрат на охрану школ.

Кроме того, по словам Ольги Деменко, во многих школах уже заключены договора на охрану с охранными агентствами Харькова. Разрыв  заключенных договоров  повлечет за собой скандал.

По словам депутата от фракции «Самопоміч» Елены Вороны, наоборот, многие родители во многих школах повременили с заключением договоров с охранными агентствами, и решение депутатов отложить рассмотрение этого вопроса оставит с января 2018 года часть школ без охраны.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Внимание! Сотруднику АТН нужна Ваша помощь!                          В Телекомпанию «АТН» требуются видеооператоры. Тел.: 766-71-44 (с 12:00 до 17:00)                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Комплексная диагностика зрения 199 грн!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.