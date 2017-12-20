Городской совет Харькова не будет финансировать охрану школ

Несмотря на многочисленные просьбы харьковчан, в расходы на образование на 2018 год пока не включено финансирование охраны учебных заведений Харькова.

По словам директора Департамента образования Ольги Деменко, они смогут определить финансирование охраны в течение следующего года.

Пока же необходимо рассчитать смету затрат на охрану школ.

Кроме того, по словам Ольги Деменко, во многих школах уже заключены договора на охрану с охранными агентствами Харькова. Разрыв заключенных договоров повлечет за собой скандал.

По словам депутата от фракции «Самопоміч» Елены Вороны, наоборот, многие родители во многих школах повременили с заключением договоров с охранными агентствами, и решение депутатов отложить рассмотрение этого вопроса оставит с января 2018 года часть школ без охраны.