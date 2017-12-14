В Харькове госисполнитель погорел на взятке

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой и Нацполициею разоблачили на взятке начальника одного из городских районных отделов Государственной исполнительной службы Харьковской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Оперативники СБУ установили, что служащий требовал более восемь тысяч гривен от местного жителя за прекращение розыска автомобиля, на который наложен арест.

Правоохранители задержали начальника отдела по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании сотруднику исполнительной службы пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.