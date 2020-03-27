В Харькове госпитализирован замглавы ХОГА Черняк

27 марта 2020 г. 12:55
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Заместителя главы Харьковской ОГА Михаила Черняка госпитализировали.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

«Михаил Черняк госпитализирован - подтверждаем. Коронавируса у него, по данным на данный момент, нет», - говорится в сообщении.

Сам Черняк сообщал об этом накануне.

"Я сейчас в больнице. Если у меня будет что сказать, я скажу, поверьте. Занимаюсь своим здоровьем, я живой человек", - написал он в соцсетях. - Коронавируса у меня нет на данный момент."

Также в пресс-службе ХОГА добавили, что штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, который был создан при объявлении ЧС в области, на период отсутствия Михаила Черняка будет возглавлять заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух.

Соответствующее распоряжение об этом сейчас готовится.

 

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