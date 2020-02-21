В Харькове грабитель брызнул в лицо из баллончика в лицо хозяйке квартиры

Харьковские правоохранители задержали грабителя за совершение разбойного нападения в Немышлянском районе города.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 20 февраля в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что когда вернулась домой, обнаружила в своей квартире неизвестного мужчину. Увидев пришедшую домой хозяйку, злоумышленник из газового баллончика брызнул ей в лицо и выбежал из дома.

Женщина обнаружила отсутствие в доме ювелирных изделий и сразу обратилась в полицию.

Как выяснилось, злоумышленником оказался безработный 32-летний мужчина. Как выяснилось, он проник в квартиру потерпевшей, подобрав ключ к замку входной двери.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанному собираются вручить сообщение о подозрении. Ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.