В Харькове грабитель, сорвавший цепочку с женщины, сел за решетку

12 декабря 2017 г. 10:45
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В Харькове суд приговорил мужчину, совершившего грабеж, к 4 годам лишения свободы, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следствием было установлено, что 28-летний мужчина, проходя мимо незнакомой женщины, увидел у нее на шее золотые украшения. Он подошел к 58-летней женщине и сорвал с нее золотую цепь с ладанкой. 

Полицейские задержали грабителя.

Вещественные доказательства были изъяты правоохранителями.

Злоумышленник причинил потерпевшей материальный ущерб почти на 10 000 гривен.

По данному факту следователем было открыто уголовное производство по ч.2 ст.186 (грабеж) УК Украины.

Червонозаводский районный суд признал мужчину виновным в совершении грабежа и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы.

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