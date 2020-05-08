В Харькове группу из четырех человек подозревают в кражах из товарных поездов

Харьковские правоохранители разоблачили группу злоумышленников, которые совершали кражи из товарных поездов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Злоумышленникам 7 мая было сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Общая сумма ущерба, нанесенного предприятиям, составила 600 000 гривен.

Установлено, что в течение 2019 злоумышленники совершили ряд краж товарно-материальных ценностей из вагонов грузовых поездов. Предпочтение злоумышленники отдавали железнодорожным запчастям и принадлежностям для вагонов.

Как рассказал следователь СУ ГУНП в Харьковской области Владислав Багрянцев, в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий полицейские в начале декабря 2019 задержали участников группировки сразу после совершения ими кражи из вагона.

Задержанные - четверо жителей Днепропетровской и Запорожской областей в возрасте от 32 до 43 лет.

Постановлением Киевского районного суда в отношении их была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Через некоторое время злоумышленники были освобождены из-под стражи в связи с внесением залога в размере 156 000 гривен каждым из подозреваемых.

«Во время следственных действий работники полиции выяснили, что один из задержанных создал организованную группу, в состав которой вошли 3 человека. Организатор разработал план совместных преступных действий и распределил обязанности между участниками группировки», - отметил Владислав Багрянцев.

Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 12 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.