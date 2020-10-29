В Харькове и области эпидемическая ситуация с COVID-19 остается напряженной

По данным директора ГУ «Харьковский областной лабораторный центр МЗ Украины» Любови Махоты, в Харьковской области эпидемическая ситуация с COVID-19 остается напряженной, тенденция к стабилизации показателей заболеваемости отсутствует. Об этом сообщают в пресс-службе ХОГА.

«За две последние недели в целом по области лабораторно подтверждено 8104 случая COVID-19, что составляет 304,67 на 100 тыс. населения. Темпы прироста показателей составили 4,1%, - сообщила Любовь Махота. - Интенсивность эпидпроцесса остается высокой как в городе Харькове, так и в районах».

Так, по информации Любови Махоты, в городе Харькове показатель с 7 октября превышает 320 на 100 тыс. населения, что является одним из критериев для установления «красного» уровня опасности на территории. Так, зарегистрировано 5603 случая - 70% от всех зарегистрированных за этот период, показатель на 100 тыс. населения - 392,77. Темп прироста за последнюю неделю составил 7,5%.

В районах области показатель заболеваемости остался на уровне прошлой недели. Случаи регистрировали на всех административных территориях, показатель по области (исключая Харьков) на 100 тыс. населения - 202,77.

За последнюю неделю методом ПЦР проведено 13697 исследований - это 1957 исследований в сутки.

Сейчас, как сообщил заместитель председателя ХОГА Тарас Пастух, проводится работа по обустройству кислородного оборудования в двух больницах «Укрзалізниці», которые определены для лечения больных коронавирусом. По его данным, больницы будут открыты уже на следующей неделе. Кроме того, за неделю область должна получить закупленные кислородные концентраторы, которые поступят в учреждения здравоохранения как в областном центре, так и в районах.