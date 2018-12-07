В Харькове и области началась эпидемия гриппа

07 декабря 2018 г. 17:31
Авторы: Алина Курлович, Андрей Домовой
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В Харькове и области началась эпидемия гриппа и вирусных инфекций. По данным медиков, в основном люди болеют именно гриппом. Его симптомы - высокая температура, не сбивается и держится около недели. Человек чувствует сильную слабость, заложенность носа и кашель. Также могут возникать боли в желудке и проблемы с кишечником. Вот у Натальи семилетняя племянница на собственный день рождения слегла с температурой, и около двух недель была на больничном.

Наталья Артюхова :
Температура, слабость, глаза пекли, головка кружится. – Какая температура? – 38, 5 была, но уже сбили антибиотиками. Чтобы сбить температуру давали антибиотик. А так профилактика, конечно, народные – попарили ножки в соли, теплее одеваться, чай горячий с калиной и малиной.
Внуки этой женщины тоже в кроватках с температурой провели не один день, как и большинство их одноклассников. В школе заболело более 20% учеников, говорит Татьяна, поэтому она уже как неделю закрыта на карантин.
 
Татьяна Билогорова:

Болеют детки, двое внуков, но они в Купянске живут. Неделя была очень тяжелая, а потом… Дело в том, что у них папа фармацевт и они уколы делали

На сегодня закрыто более тридцати учебных заведений в области. Больше всего школ на карантине в Кегичевском, Дергачевском, Волчанском, Великобурлуцком, Купянском районах и Чкаловском ОТГ. Зато в Харькове пока не закрыли ни одной школы. В этом году эпидемия гриппа преждевременная из-за переменчивой погоды. В прошлом году подобный всплеск произошел лишь в конце февраля.

Богдан Федак, председатель департамента здравоохранения ХОГА:
На сьогоднішній день ми маємо 75 247 захворівших осіб (на вчорашній день) з них 44 834 – дітей. 59, 6 %. Пороговий рівень ми вважаємо є перевищеним у 10 районах області та в 2 містах обласного значення. Госпіталізовано у цьому сезоні 1930 осіб, з них 1330 дітей. 68, 9%, що, у принципі, є багаторічним спостереженням, відповідає в період підвищення захворюваності на грип.

В течение зимы больше всплесков заболеваемости не ожидается - сообщают специалисты. Однако,чтобы уберечь себя сегодня советуют придерживаться профилактики: пить витамины, носить маску в людных местах, чаще мыть руки, полоскать горло и нос.

 
Богдан Федак, председатель департамента здравоохранения ХОГА:
 У цьому сезоні нас очікує три штами вірусів. Якщо ви пам’ятаєте, ми кожен рік з вами говорили про вірус Н1N1 – Мічіган, то у цьому році у нас ще буде Н3N2 – Cінгапур і вуріс В – Колорадо. Сінгапур і Колорадо – це є нові штами, які до того у принципі у нас не функціонували.
А еще, председатель департамента здравоохранения ХОГА советует делать прививки. Но специалист предостерегает: перед вакцинацией от гриппа следует убедиться, что в организме нет вирусов. Это может привести к плачевным последствиям. Однако сами харьковчане скептически относятся к вакцинации и не очень спешат ее делать. И, чтобы ее сделать, надо выделить из своего кошелька не менее 300 гривен.
 
Наталья: 
Среди знакомых заболели многие, поэтому сама боюсь заболеть. Знакомая моя, близкая подруга,, родственница, можно сказать, робила щеплення і, на жаль, захворіла. З високою температурою на даний час. 
Новые вирусы опасны, потому что иммунная система еще с ними не сталкивалась и не выработала иммунитет. Однако, при соблюдении профилактики и избегая людных мест можно избежать заболеваний, утверждают специалисты. 

 

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