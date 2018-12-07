В Харькове и области началась эпидемия гриппа

Внуки этой женщины тоже в кроватках с температурой провели не один день, как и большинство их одноклассников. В школе заболело более 20% учеников, говорит Татьяна, поэтому она уже как неделю закрыта на карантин.

Татьяна Билогорова:

Болеют детки, двое внуков, но они в Купянске живут. Неделя была очень тяжелая, а потом… Дело в том, что у них папа фармацевт и они уколы делали

На сегодня закрыто более тридцати учебных заведений в области. Больше всего школ на карантине в Кегичевском, Дергачевском, Волчанском, Великобурлуцком, Купянском районах и Чкаловском ОТГ. Зато в Харькове пока не закрыли ни одной школы. В этом году эпидемия гриппа преждевременная из-за переменчивой погоды. В прошлом году подобный всплеск произошел лишь в конце февраля.

Богдан Федак, председатель департамента здравоохранения ХОГА:

На сьогоднішній день ми маємо 75 247 захворівших осіб (на вчорашній день) з них 44 834 – дітей. 59, 6 %. Пороговий рівень ми вважаємо є перевищеним у 10 районах області та в 2 містах обласного значення. Госпіталізовано у цьому сезоні 1930 осіб, з них 1330 дітей. 68, 9%, що, у принципі, є багаторічним спостереженням, відповідає в період підвищення захворюваності на грип.

В течение зимы больше всплесков заболеваемости не ожидается - сообщают специалисты. Однако,чтобы уберечь себя сегодня советуют придерживаться профилактики: пить витамины, носить маску в людных местах, чаще мыть руки, полоскать горло и нос.

Богдан Федак, председатель департамента здравоохранения ХОГА:

У цьому сезоні нас очікує три штами вірусів. Якщо ви пам’ятаєте, ми кожен рік з вами говорили про вірус Н1N1 – Мічіган, то у цьому році у нас ще буде Н3N2 – Cінгапур і вуріс В – Колорадо. Сінгапур і Колорадо – це є нові штами, які до того у принципі у нас не функціонували.