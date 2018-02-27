В Харькове и области ожидается резкое ухудшение погодных условий - ХОГА

В связи с резким ухудшением погодных условий в Харькове и области владельцев авто просят быть предельно внимательными за рулем и без необходимости не пользоваться собственным транспортом.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

По информации Харьковского гидрометцентра, 28 февраля в области ожидается облачная погода, ночью сильный снег, метель, на дорогах - гололедица. Ветер восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 9-14 ° мороза, днем ​​2-7 °.

1 марта синоптики прогнозируют очень сильный снег и метель, на дорогах - гололед и снежные накаты. Ветер восточный, 17-22 м/с, на юге области - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит 5-10 ° мороза, днем ​​2-7 °.

Дорожные и спасательные службы области призывают водителей воздержаться от поездок. Тех, кто вынужден сесть за руль, просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения, а также не оставлять свой автотранспорт вдоль проезжей части дорог, чтобы коммунальные службы могли вовремя убирать снежные заносы.

По информации Службы автомобильных дорог Харьковской области, наиболее вероятны заносы на дорогах Купянского района, в симферопольском направлении, в Нововодолажском и Красноградском районах, в Валковском районе - возле села Снежков.