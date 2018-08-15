В Харькове и области устанавливают таблички в память о репрессированных

Активисты, участники гражданской инициативы "Последний адрес - Украина", начали устанавливать в Харькове и Харьковской области таблички в память о людях, которых незаконно репрессировали в годы советской власти.

"Мы сегодня уже открыли знак в Новой Водолаге. Сегодня вечером и завтра утром откроем еще два знака в Харькове", - рассказал координатор проекта "Последний адрес - Украина" Дмитрий Белобров.

По его словам, в Новой Водолаге табличку установлено в память о Павле Горбатенко, который работал стрелочником на железнодорожной станции и был арестован в декабре 1937 года. Павла Горбатенко обвинили в диверсионной деятельности и контрреволюционной агитации, а в феврале 1938 расстреляли по решению суда. Его реабилитировали в 1962 году.

Вечером в среду планируется открытие знака памяти инженеру-механику Николаю Игнатову, которого арестовали в октябре 1937 года, обвинили в распространении фашистской литературы, проведении фашистской агитации и восхвалении фашизма и Гитлера, а в декабре того же года расстреляли. Игнатова реабилитировали в 1989 году.

В четверг состоится открытие памятного знака Льву Генсу, которого арестовали в июне 1937 года, обвинили в связях с троцкистами, антисоветской агитации, использовании служебного положения в особо корыстных целях и меньшевистской идеологии, а спустя почти полтора года расстреляли. Лев Генс также был реабилитирован посмертно.

По словам Дмитрия Белоброва, инициаторами установления всех трех памятных знаков стали родственники репрессированных.

"Во всех этих случаях заявителями были родственники. Но это необязательно. Заявителем может быть любой человек, например, житель дома. Мы выдвигаем только два требования: человек, которому предлагается установить знак, имеет быть реабилитирован официально и он не должен быть участником сталинских "троек" и "двоек", то есть на его руках не должно быть крови ", - сказал Белобров.

"Последний адрес - Украина" - гражданская инициатива, цель которой - увековечение памяти жертв политических репрессий и государственного произвола в годы советской власти. Ее участники устанавливают персональные мемориальные знаки единого образца на фасадах зданий, расположенных по последнему адресу, где жил репрессированный до ареста (отсюда и название проекта). На небольшой табличке размером с ладонь указаны имя человека, его профессия, даты рождения, ареста, гибели и реабилитации.

Харьков стал третьим городом после Киева и Одессы, где началась установка таких знаков.

"Последний адрес - Украина" - украинский аналог российского проекта "Последний адрес», одним из инициаторов которого стал журналист Сергей Пархоменко. С 2014 года в РФ установлено более 500 знаков в 30 населенных пунктах. Сам Пархоменко неоднократно подчеркивал, что "Последний адрес - Украина" - это самостоятельный украинский проект, инициаторами которого стали граждане Украины.