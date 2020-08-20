В Харькове иностранца разоблачили в сбыте оружия

20 августа 2020 г. 9:33
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Правоохранители разоблачили гражданина Израиля, который наладил в Харькове незаконный сбыт огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. 

В ходе обыска правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия. 

В настоящее время иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления. 

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 000 гривен. 

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. 

 

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