В Харькове иностранца разоблачили в сбыте оружия

Правоохранители разоблачили гражданина Израиля, который наладил в Харькове незаконный сбыт огнестрельного оружия.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
В ходе обыска правоохранители обнаружили денежные средства, полученные злоумышленником за незаконный сбыт оружия.
В настоящее время иностранцу сообщено о подозрении в совершении преступления.
Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога в размере 168 000 гривен.
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.