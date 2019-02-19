В Харькове ищут 12-летнюю девочку, сбежавшую из больницы

18 февраля в полицию поступило сообщение о том, из медицинского учреждения, расположенного на улице Большая Панасовская, 19 сбежала Кулагина Рената (Рузетта) Руслановна, 04.12.2006 г.р. и до настоящего времени не вернулась.

Как сообщили в пресс-службе розыска детей ГУНП в Харьковской области, девочка находилась в больнице по социальным показаниям.

Беглянке на вид 12-13 лет, девочка ростом 150-155 см, имеет худощавое телосложение, длинные волосы темного цвета, карие глаза.

По информации правоохранителей, пропавшая девочка цыганской национальности, она может предоставлять о себе недостоверную информацию, а именно: свои анкетные данные.

Девочка сбежала без верхней одежды, она была одета в джинсы синего цвета и красную спортивную кофту.

По данным полиции, беглянка может находиться в районе Южного вокзала, в районе Алексеевки, на улице 23 августа и возле станции метро «Холодная гора».

Всех владеющих информацией о разыскиваемой правоохранители просят сообщить ее по телефонам: (057) 712- 02-28, 095-722-46-25, 066-721-73-83, 102 или другими доступными способами.