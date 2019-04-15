В Харькове ищут подростка, пропавшего пять дней назад

15 апреля 2019 г. 9:50
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Харьковские правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Переходовича Даниила Александровича, ученика 113-й харьковской школы, который 10 апреля ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в службе розыска детей ГУНП в Харьковской области.

Мальчик 2005 года рождения, на вид ему 14 лет, он имеет рост около 150 - 160 см, худощавое телосложение.

У него короткие волосы русого цвета и серые глаза.

Подросток был одет в темные брюки, спортивный джемпер темно-синего цвета  и черные кроссовки.

Всех владеющих информацией о местонахождении пропавшего подростка просят обращаться в полицию.

Контактные телефоны: (057) 737-23-46 - дежурная часть Слободского ОП ГУНП в Харьковской области или 102.

 

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