В Харькове ищут подростка, пропавшего пять дней назад

Харьковские правоохранители разыскивают несовершеннолетнего Переходовича Даниила Александровича, ученика 113-й харьковской школы, который 10 апреля ушел из дома и не вернулся.

Об этом сообщили в службе розыска детей ГУНП в Харьковской области.

Мальчик 2005 года рождения, на вид ему 14 лет, он имеет рост около 150 - 160 см, худощавое телосложение.

У него короткие волосы русого цвета и серые глаза.

Подросток был одет в темные брюки, спортивный джемпер темно-синего цвета и черные кроссовки.

Всех владеющих информацией о местонахождении пропавшего подростка просят обращаться в полицию.

Контактные телефоны: (057) 737-23-46 - дежурная часть Слободского ОП ГУНП в Харьковской области или 102.