Полиция ищет свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на Салтовском Шоссе, где сбили неизвестную женщину

25 августа 2018 около 21.00 на Салтовском шоссе в городе Харькове в районе АЗС «ОВИС» водитель автомобиля «Volkswagen» сбил женщину-пешехода.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Пострадавшую в аварии доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Не приходя в сознание, женщина умерла в реанимационном отделении.

Приметы погибшей: на вид 40-50 лет, среднего телосложения, рост 170 см, прямые темные волосы, длиной около 40 см.

Была одета в темные джинсы, белую футболку с изображением цветных кед и страз, желтую обувь со стразами.

Свидетелей и очевидцев происшествия правоохранители просят обращаться по телефонам: «102», 70-59-691, 050-302-56-54, или в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г.. Харьков, улица Маяковского, 22 или другим удобным способом.