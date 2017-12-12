В Харькове ищут виновников порчи платежных терминалов E-Ticket

12 декабря 2017 г. 15:02
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Харьковские правоохранители проводят досудебное расследование по факту повреждения платежных терминалов в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

После получения технической документации на поврежденные терминалы следствие запланировало проведение товароведческой экспертизы для установления размера причиненного ущерба.

Напомним, что в период с 01 по 4 декабря неизвестные в разных районах Харькова повредили 33 платежных терминала E-Ticket.

По данному факту правоохранители 5 декабря открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.

В настоящее время следствие устанавливает лиц, виновных в повреждении имущества.

Досудебное расследование продолжается.

 

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