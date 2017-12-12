В Харькове ищут виновников порчи платежных терминалов E-Ticket

Харьковские правоохранители проводят досудебное расследование по факту повреждения платежных терминалов в Харькове, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
После получения технической документации на поврежденные терминалы следствие запланировало проведение товароведческой экспертизы для установления размера причиненного ущерба.
Напомним, что в период с 01 по 4 декабря неизвестные в разных районах Харькова повредили 33 платежных терминала E-Ticket.
По данному факту правоохранители 5 декабря открыли уголовное производство по ч.1 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) УК Украины.
В настоящее время следствие устанавливает лиц, виновных в повреждении имущества.
Досудебное расследование продолжается.