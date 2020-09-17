В Харькове искали двух девочек-подростков

В Харькове полицейские разыскали двух пропавших несовершеннолетних девочек.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 16 сентября в Индустриальный отдел полиции обратилась женщина и сообщила об исчезновении 16-летней внучки.

Она рассказала, что девочка накануне ушла из общежития и не вернулась. На следующее утро полицейские разыскали пропавшую. Девочка рассказала, что гуляла с парнем и забыла позвонить бабушке.

Вечером того же дня в Немышлянский отдел полиции обратилась мать 12-летней девочки. Заявительница сообщила, что ее дочь ушла из дома и не вернулась. В течение двух часов пропавшего ребенка нашли, девочка находилась возле ТРК «Украина». Свои действия беглянка объяснила нежеланием выполнять школьные задания.

Работники полиции провели с девочками профилактические беседы по недопущению подобных случаев в будущем и вернули их родным.