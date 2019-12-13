В Харькове история с покупкой холодильника переросла в настоящий конфликт

Новый холодильник для пенсионерки Софьи Филипьевой был мечтой нескольких последних лет. Каждый месяц откладывала на него деньги со своей пенсии, рассказывает женщина. Накануне, её мечта исполнилась и долгожданный холодильник, наконец-то, привезли в её квартиру. Но когда Софья сняла упаковку - разачаровалась.

Софья Филипьева, пенсионерка

Позвонила мне соседка и говорит: "Ну что, привезли холодильник?", - я говорю: "Да, привезли". Ой, говорит, сейчас будем смотреть. Начали мы снимать плёнку и оказывается на дверце две вмятины. Я, конечно, была в шоке.

Вмятины на двери - не последняя проблема, добавляет пенсионерка. Гарантийный талон на товар был абсолютно пустым, без печатей и, в принципе, без какого-нибудь текста. Когда женщина пошла в "Эпицентр" с притензиями, ей пообещали заменить помятую дверь. Но и здесь случилась неприятность.

Софья Филипьева, пенсионерка

Через 2 часа подошел другой продавец и сказал: "Ничего мы тебе менять не будем, и не морочь нам голову. Не мешай нам работать. Иди к себе домой, включай свой холодильник и разговор окончен.

Пенсионерка сразу же решила обратиться в администрацию гипермаркета. Ей дали возможность написать заявление с жалобами. Юрисконсульт "Эпицентра" Дмитрий Печененко признается, что в день самого конфликта его не было в гипермаркете. Поэтому про сам конфликт узнал не сразу. А про хамское обращение сотрудников вообще ничего не слышал.

Дмитрий Печененко, юрисконсульт гипермаркета "Эпицентр"

Заявление, клиентом, действительно было написано 11-го числа. 12-го числа, под мою подпись, оно было мне получено. К заявлению прикриплено: фискальный чек, фотография холодильника, да, действительно там есть вмятина. И акт о принятии товара.

Проблему с незаполненным гарантийным талоном, Дмитрий Печененко объяснил тем, что сам талон находился внутри холодильника. Пенсионерка должна была прийти в гипермаркет и оформить его после доставки. В то же время, женщина уже обратилась в главное управление госпродпотребслужбы Харьковской области. Сейчас там рассматривают её проблему. Но на вопросы журналистов, в госпродпотребслужбе, сегодня отвечать отказались. Объяснили это отсутствием директора на рабочем месте. Поэтому Софье Филипьевой пока что остается ждать заключения специалистов, и готовиться к будущей борьбе. Женщина говорит, что даже готова обратиться в суд.