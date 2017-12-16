В Харькове из больницы исчез ребенок

16 декабря 2017 г. 10:13
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15 декабря в Слободской отдел полиции поступило сообщение от дежурного врача областной детской инфекционной клинической больницы о том, что из медучреждения исчез Игорь Дорошенко 2006 года рождения.

Как рассказали в отделе ювенальной превенции ГУ НП Украины в Харьковской области, ребенок 12 декабря поступил в больницу с диагнозом - фарингит-коньюктивит средней тяжести.

На вид среднего роста (160 см), среднего телосложения, светловолосый.

Одет в белую футболку, черный спортивный костюм с белыми полосами по бокам, черные резиновые тапочки.

Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение мальчика, обратиться по телефонам 102 или 0502483233, 0732030353.

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