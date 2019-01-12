В Новобаварском районе из семьи забрали троих детей

В Новобаварском районе Харькова правоохранители совместно с представителями службы по делам детей посетили неблагополучную семью, в которой в ненадлежащих условиях проживали трое маленьких детей.

Как сообщили в отделе ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области, дети находились в ужасных антисанитарных условиях, опасных для их жизни и здоровья. В квартире проверяющие увидели беспорядок, среди которого на грязных кроватях спасли маленькие дети. Повсюду был разбросан мусор и банки, а еда в грязном холодильнике вообще отсутствовала.

Родителей малышей это сильно не смущало, так как они продолжали праздновать и находились в состоянии алкогольного опьянения уже не первую неделю.

На родителей полицейские составили протоколы по ст. 184 КУоАП (невыполнение родительских обязанностей), решается вопрос о лишении последних родительских прав. Малышей изъяли и направили в больницу для прохождения обследования.