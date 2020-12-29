В Харькове из-за гололеда улицы снова превратились в каток: за сутки травмировались более 40 человек

После непродолжительного перерыва в харьковских травмпунктах - опять наплыв пациентов с ушибами и переломами. Только за минувшие сутки гололед, который образовался из-за температурных колебаний, отправил в больницу 40 харьковчан, упавших на пешеходных дорожках. Об этом свидетельствуют данные Центра экстренной медицины и медицины катастроф.

Горожане говорят, что во многих районах про посыпанные тротуары даже речи не идет, следовательно, передвигаться трудно, потому что очень скользко.

Алла, местная жительница

Вот у нас на Рогани очень плохо. Вот там, где почистили дворники, - ещё более-менее, а на дорогу невозможно стать. Скользко так, что идешь, как на катке.

Игорь, местный житель

Ну, я бываю в районе метро «Дворец спорта» - там хорошо. На Салтовке, там – да, и в районе Героев Труда – там на пешеходных дорожках скользко.

И хотя на дорогах города ситуация лучше, чем в пешеходных зонах, но, жалуются водители, есть места даже опасные. Говорят, пытаются соблюдать дистанцию ​​и не превышают скорость.

Правда, на внутриквартальных дорогах возле домов и на территории в области между селами набрать скорость вообще сложно. Еще надо постараться не застрять в ледяной ловушке.

Вячеслав, водитель маршрутки

В пригороде - да. В городе во время снегопада дороги были хуже, чем в пригороде. Держу дистанцию, скоростной режим - это обязательно. У меня за спиной, грубо говоря, 30 человек. Я за них отвечаю. Не государство, никто, а именно я.

Алексей, водитель маршрутки

Ну, в области, да, там же не везде они, блин, успевают. Но я по области в последнее время не езжу. Ну, по городу, я вам скажу, что, в принципе - да. Если чуть-чуть там где-то что-то, я вижу, как бы, сразу. В принципе, нормально. Я думаю, да.

В городском совете сообщают, что ночью для уборки снега задействовали 47 единиц техники, на дороги высыпано 56 кубометров песчано-солевой смеси и 5 тонн соли.

В области для обработки дорог использовали 300 кубометров песчано-солевой смеси и более 8 тонн соли.

В ближайшие дни коммунальщикам в Харькове и области придется работать много, если верить прогнозам синоптиков.

В среду и четверг температура днем ​​будет достигать 5 градусов тепла, а вот ночью все, что растаяло - снова будет замерзать: температура от 0 до минус 3 в сочетании с туманом и осадками, на дорогах - гололёд.