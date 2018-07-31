В Харькове из-за опасности отравления супермаркет просит вернуть покупателей замороженные овощи

В сети харьковских супермаркетов «Метро» в замороженных овощах венгерского производства обнаружили опасную бактерию.

Об этом сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

Из продажи изъяли замороженные овощи «Кукуруза десертная» и «Мексиканская смесь» производства компании Greeneard Frozen Hungary Kft (Венгрия).

По данным специалистов, данная продукция может быть заражена бактерией Listeria monocytogenes.

28 упаковок «Кукурузы десертной» объемом по 400 г и 12 упаковок «Мексиканской смеси» упаковки по 2,5 кг изъяли при проверке в гипермаркете «Метро» на проспекте Гагарина, 79 и 30 упаковок того же товара, соответственно, изъяли в магазине той же сети в микрорайоне Алексеевка.

Супермаркет отзывает данную продукцию и уже сообщил свои клиентам о необходимости возврата продуктов.

Их заберут даже в том случае, если упаковка вскрыта и потерян чек.