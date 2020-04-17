В Харькове из-за сильного ветра упали три десятка деревьев

17 апреля 2020 г. 10:44
135 просмотров

В Харькове из-за сильного ветра по состоянию на 9:00 17 апреля повалены 30 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента жилищного хозяйства, наибольшее их количество - 11 случаев - зафиксировано в Индустриальном районе.

Также шесть деревьев упали в Шевченковском районе, четыре - в Немышлянском, три - в Московском и в Новобаварском, еще по одному дереву - в киевском, Основянском и Холодногорском районах города.

Кроме того, в результате сильного ветра по городу с деревьев отломались и упали 30 крупных веток.

Как сообщается, сейчас коммунальные службы занимаются распилом и уборкой упавших деревьев  и веток.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.