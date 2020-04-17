В Харькове из-за сильного ветра упали три десятка деревьев

В Харькове из-за сильного ветра по состоянию на 9:00 17 апреля повалены 30 деревьев.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

По данным Департамента жилищного хозяйства, наибольшее их количество - 11 случаев - зафиксировано в Индустриальном районе.

Также шесть деревьев упали в Шевченковском районе, четыре - в Немышлянском, три - в Московском и в Новобаварском, еще по одному дереву - в киевском, Основянском и Холодногорском районах города.

Кроме того, в результате сильного ветра по городу с деревьев отломались и упали 30 крупных веток.

Как сообщается, сейчас коммунальные службы занимаются распилом и уборкой упавших деревьев и веток.