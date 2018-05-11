В Харькове из-за сноса памятника Жукову задержали журналистку

Полицейские посетили журналистку Анну Прокошеву 8 мая, рассказывает девушка. По ее словам, мужчины были одеты не в форму и сообщили, что она проходит по делу о повреждении бюста советского маршала Жукова.

Монумент повалили неизвестные 6 мая, а уже через несколько часов оперативненько его восстановили коммунальщики.

Так же неожиданно оперативно правоохранители открыли уголовное производство по статье "Хулиганство".

Уже на следующий день, рассказывает журналистка, шестеро правоохранителей задержали ее и доставили в Немышлянский райотдел, не предоставив возможности позвонить адвокату до прибытия в участок.

Анна Прокошева, журналистка

Під тим же ж під моїм під»їздом до мене неочікуванно підійшли, навіть підбігли шестеро осіб невідомих і от теж з таким питанням "Девушка, можно вас на секундочку?" рефлекторно я відповіла, що ні, і почала пришвидшувати крок, оскільки ці особи були в цивільному, теж ніяких знаків, звідки вони взагалі. Ні форми, не було. Вже коли вони наздогнали мене, підійшли, вже показали посвідчення.

Угроз от правоохранителей не слышала, говорит Анна, но утверждает, что ее держали за руку и окружили со всех сторон.

Анна Прокошева, журналистка

Вони, доречі, показали мені цього разу повістку, теж, але в руки я її не отримала. А отримала цю повістку уже в самому райвідділку. Вони мене притримували, один мене притримував за руку, за плече. Коли я зробила перше зауваження, він сказав що, я уже не пам'ятаю, що він сказав, але ну я от хочу тримати, тобто він не відпускав.

По словам адвоката, девушку держали в кабинете следователя в течение нескольких часов, не предоставляя соответствующее судебное решение и не озвучивая оснований для задержания. Все это, подчеркивает защитник девушки Анатолий Тарасенко, он считает неправомерным, поэтому собирается добиться наказания для правоохранителей за действия в отношении своей клиентки, которая проходит по делу в качестве свидетеля.

Анатолий Тарасенко, адвокат

Я буду захищати в новому кримінальному провадженні, яке, я вважаю, повинно бути зареєстроване за статтею 161 Кримінального Кодексу України, а саме - розпалювання ворожнечі за національною ознакою. І потім я її буду захищати як потерпілу в цьому провадженні, тому що я вважаю, що саме такий статус має бути у Ганни.

Между тем, в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Харьковской области уверяют : правоохранители действовали на законных основаниях и девушку в отделение полиции пригласили именно в качестве свидетеля. И утверждают, что после проведения беседы Анна Прокошева сделала соответствующую запись о том, что претензий к полицейским она не имеет.