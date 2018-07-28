В Харькове из-за строительства нового объекта повредили памятник истории национального значения - соцсети

27 июля 2018 года во время комиссионного выхода на объект Комплекс зданий Харьковского университета, расположенного на ул. Университетской в Харькове, члены комиссии зафиксировали ряд нарушений.

Об этом сообщил Николай Криволапов в Фейсбук.

По его словам, комиссия зафиксировала множественные повреждения северного фасада здания бывшего Химического корпуса Харьковского университета со стороны новостроя, перекрытие оконных проёмов второго этажа с западной стороны здания, а также выявили, что на площади более 30 м.кв историческое здание было разрушено, и к нему пристроили новое.

Акт комиссии, составленный по результатам осмотра, будет направлен в Центральный Орган Охраны в г. Киеве, сообщил харьковчанин.

Также Николай Криволапов проинформировал, что здание Химического корпуса Харьковского университета (ул. Университетская, 12) находится в государственной собственности и является памятником архитектуры и памятником истории национального значения.

Балансовая стоимость здания - свыше трёх миллионов долларов, сообщил он.

По его информации, УИПА арендует ВЕСЬ Комплекс зданий Харьковского университета за 1 (ОДНУ) гривну в год, и по условиям Охранного Договора УИПА в лице ректора несёт ответственность за сохранность арендованного имущества в соответствии с законом.

Также Криволапов добавил, что согласно Решению Исполкома Харьковского Областного Совета Народных Депутатов, охранная зона памятника культуры - Химического корпуса на ул. Университетской, 12 (где работали Бекетов М. М и прочие) установлена "по всей площади памятки".

Данное решение – действующее, подчеркнул Николай Криволапов.