В Харькове заблокировали реабилитационный медцентр, расположенный в жилом доме

10 декабря 2018 г. 14:34
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Сегодня, 10 декабря, в полицию поступила информация о конфликте, который произошел в доме на улице Абрамовской, между активистами нацдружины и руководством реабилитационного медицинского центра «Альтеранатива», который расположен в данном доме.

По адресу выехали сотрудники патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

Предварительно правоохранители установили, что на реабилитационный центр для наркозависимых от жителей дома неоднократно поступали жалобы и вызовы в полицию.

На месте собрались граждане и активисты-нацдружинники.

По словам руководителя медцентра Константина Ключарова, люди с символикой Нацдружины  ворвались в центр, разбили дверь и блокировали работу центра. Он говорит, что центр имеет все лицензии МОЗ. Визиту нацдружинников предшествовал конфликт с жителями многоэтажки, которые не хотят, чтобы здесь располагался данный центр.

В настоящее время нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Факт события внесен в журнал единого учета Новобаварского отдела полиции.

 

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