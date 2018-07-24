В Харькове избрали меру пресечения задержанному на сбыте крупной партии кокаина

В Харькове суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в незаконном приобретении, хранении и сбыте наркотических средств и особо опасного психотропного вещества (ч. 2, ч. 3 ст. 307 УК Украины) в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме более 1400000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Во время досудебного расследования установлено, что 32-летний безработный житель Харьковской области торговал в Украине кокаином, метадоном и амфетамином, которые завозились контрабандой из одной из стран Европы.

Приобретенный товар злоумышленник хранил у себя дома.

По личным контактам в среде наркоманов наркодилер находил себе клиентов.

Правоохранители установили, что весной этого года злоумышленник продал за 6,2 тыс. долларов США 50 грамм кокаина и более 200 таблеток амфетамина.

Задержали наркодилера «на горячем» - при попытке продать очередному клиенту 300 грамм кокаина за 30 тысяч евро.

Максимальная санкция статьи предусматривает 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.