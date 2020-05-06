В Харькове к очистке реки Уды привлекли спасателей

В Харьковском районе области на реке Уды возникли многочисленные пробки из мусора и столбов деревьев, находящихся в воде. Они возникли на участках реки в черте города Харькова, Бабаевского и Хорошевской поселковых советов.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, с 4 по 6 мая с целью ликвидации мусорных пробок в реке, водолазами группы пиротехнических и специально-водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в течение трех суток проводились очистка реки с привлечением специальной техники отряда и коммунальной техники Бабаевского поселкового совета.