В Харькове к очистке реки Уды привлекли спасателей

06 мая 2020 г. 16:00
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В Харьковском районе области на реке Уды возникли многочисленные пробки из мусора и столбов деревьев, находящихся в воде. Они возникли на участках реки в черте города Харькова, Бабаевского и Хорошевской поселковых советов.
 
Как сообщили в ГУ ГСЧС Харьковской области, с 4 по 6 мая с целью ликвидации мусорных пробок в реке, водолазами группы пиротехнических и специально-водолазных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в течение трех суток проводились очистка реки с привлечением специальной техники отряда и коммунальной техники Бабаевского поселкового совета.
 
Проведена работа позволила очистить реку возле пешеходного моста с. Бабаи. Для полной очистки проблемных участков реки указанными силами требуется срок до одного месяца.

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