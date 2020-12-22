В Харькове капитана Нацгвардии задержали на сбыте психотропов

На Харьковщине заместителя командира взвода, капитана Нацгвардии Украины разоблачили в распространении наркотиков (ч. 3 ст. 307 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

«21 декабря задержан заместитель командира взвода, капитан Национальной гвардии Украины, который занимался незаконным сбытом психотропных и особо опасных психотропных веществ, оборот которых ограничен, а именно - амфетамина, метамфетамина и PVP», - рассказали в прокуратуре.

Расследованием установлено, что офицер НГУ наладил сбыт указанных наркотических веществ как на территории воинской части Национальной гвардии Украины, так и среди жителей города Харькова.

При этом для производства и сбыта наркотических средств он привлек бывших военнослужащих Национальной гвардии Украины, отметили в прокуратуре.

Фигуранта задержали непосредственно после сбыта психотропного вещества.

Во время задержания у него было обнаружено при себе и изъято вещество, похожее на амфетамин, и вещество, похожее на PVP.

Сейчас проводятся обыски по местам жительства фигурантов и местам производства данных психотропных веществ.