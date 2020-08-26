В Харькове каждую третью "скорую" оснастили аппаратом ИВЛ

Харьковский областной «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» получил аппараты искусственной вентиляции легких Vsmart VFS-510 в комплекте с литий-ионными электрическими аккумуляторами. Доставку аппаратов осуществило ГП «Укрмедснаб» МЗ Украины по программе «Предотвращение острой респираторной болезни COVID-19».

Отныне каждый третий автомобиль ЭМП укомплектован таким крайне важным оборудованием, что будет способствовать повышению уровня оказания помощи больным COVID-19 уже на догоспитальном этапе.