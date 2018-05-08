В Харькове ко Дню памяти и примирения прошли памятные мероприятия

На Мемориале славы в Лесопарке ко Дню памяти и примирения прошли памятные мероприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Ветераны Второй мировой войны и локальных войн, участники АТО, волонтеры, представители общественности, органов государственной власти и местного самоуправления торжественно возложили цветы на мемориал.

Глава ХОГА Юлия Светличная сообщила, что 8 и 9 мая в Харьковской области пройдет около 1300 мероприятий, посвященных Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Так, 8 мая в 23:01 Харьковская область присоединится к акции «Первая минута мира» - в этот момент будут зажжены свечи в память о погибших во Второй мировой войне.

Напомним, Центральное областное мероприятие 9 мая состоится на мемориале в Солоницевке Дергачевского района.