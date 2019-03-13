На улице компания подростков избила прохожего - соцсети (видео)

Во дворе одной из многоэтажек компания подростков напала на прохожего.

Соответствующее видео опубликовал харьковский адвокат Дмитрий Марцонь, также данное видео распространилось в соцсетях.

На видео видно, как группа детей окружила мужчину и начали нападать на него со всех сторон, избивая его ногами.

«В Харькове толпа малолетних напала на мужчину. Вспоминается случай с боксёром в Киеве, который силой поставил «нападавших» на место. Уверен что до таких сцен доводить нельзя. Дети должны знать своё место, уважать старших и Закон. А патрульной полиции и участковым стоит напоминать «особо забывчивым», - написал адвокат.

Видео собрало много комментариев пользователей интернета, возмущенных увиденным.

«Маленькие звери, и в нашей стране это не редкость, то девочки убивают друг друга,то вот это...И как растить тут своего ребёнка... просто страшно», «Будущие убийцы и насильники», «Шакалы маленькие!», - пишут пользователи Фейсбук.